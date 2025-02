Nicky Hayen geeft de overduidelijke reden waarom Club Brugge worstelt: "Oké, dat is hun keuze"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge boekte een moeizame 1-0-zege tegen OH Leuven, maar veel reden tot feest was er niet. De wedstrijd werd gekenmerkt door traag en inspiratieloos spel, tot frustratie van coach Nicky Hayen. "Het zware programma", zuchtte hij na afloop.

Zelfs met een man meer vond Club nauwelijks openingen. Door de drukke kalender moest Hayen keuzes maken in zijn selectie. Jashari kreeg rust na acht opeenvolgende wedstrijden en ook Talbi bleef aan de kant na intensieve inspanningen in de voorbije duels.

“Kijk naar al zijn high intensity sprints. Echt wel pittig", verklaarde Hayen. Ook Tzolis, die al weken moeizaam presteert, stond in de basis, al zonder te imponeren. “Ik kan moeilijk twee wingers uit mijn selectie laten. We proberen juist te kiezen.”

De kern van het probleem blijft echter de overvolle kalender. Club probeerde vorige week zijn competitiewedstrijd tegen STVV uit te stellen om zich beter te kunnen voorbereiden op Atalanta, maar kreeg nul op het rekest van de Pro League. Er is simpelweg geen ruimte in het schema. Vorig seizoen werd een soortgelijke vraag geweigerd voor de halve finale van de Conference League tegen Fiorentina.

Dat wekt frustratie op binnen de club. Club Brugge begrijpt niet waarom er geen rekening wordt gehouden met Belgische ploegen die Europees actief zijn. “Willen ze niet meewerken, oké, dan is dat hun keuze", reageerde Hayen droog. "Wij aanvaarden de beslissing en gaan door."

De drukke kalender dwingt Club Brugge tot het hanteren van een rotatiesysteem. Daarom pleit blauw-zwart al langer voor een competitie met minder wedstrijden. Maandag wordt daar opnieuw over gediscussieerd bij de Pro League, en Club zal zijn standpunt nogmaals verdedigen. “We proberen ons in de best mogelijke omstandigheden voor te bereiden op de Champions League", aldus Hayen.

Woensdag wacht Atalanta, de huidige nummer drie in de Serie A, die Hellas Verona zopas nog met 0-5 opzijzette. Club zal dus topfit moeten zijn om een kans te maken.