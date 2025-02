Dirk Kuyt spreekt klare taal na nieuw puntje voor Beerschot en prikt ook naar (te) late transfers

Voor Beerschot wordt het stilaan een vreselijk karwei om zich dit seizoen nog te redden. Tegen Charleroi pakten ze een puntje, maar dat zijn er eigenlijk opnieuw twee te weinig. Dat beseft ook coach Dirk Kuyt.

"Ik kan de jongens absoluut niets verwijten. Na een lastige vorige week hebben we er alles aan gedaan om de chemie op training te vinden met de nieuwe jongens", aldus Dirk Kuyt bij DAZN in een eerste reactie na de 1-1 tegen Charleroi.

Alles aan gedaan

"Ik heb een ploeg gezien dat er alles aan gedaan heeft en er alles uitgehaald heeft wat ze konden. We zijn allemaal teleurgesteld, want we hebben niet het resultaat wat we wilden. We hebben de punten nodig, dus een punt is niet voldoende."

"Maar dat verwijt ik de jongens niet, zeker niet gezien de situatie. We blijven alles geven en we geven niet op", is de coach van Beerschot duidelijk. De komende vijf speeldagen én de zes speeldagen in de playdowns moeten ze wel een fikse kloot met Kortrijk en STVV goedmaken om zich nog te proberen redden.

Redan een lichtpunt?

“Gelukkig hebben we ook nog Redan kunnen halen. Vandaag toonde hij toch dat hij het een verdediging heel lastig kan maken. Op training zag ik al dat hij een connectie had met Colassin, in de match liep dat nog moeilijker. De aanvoer kon ook wel iets beter."

"Maar goed, dat hoort erbij met nieuwe spelers. Het is niet ideaal dat de transfers pas op het allerlaatste moment zijn gebeurd, maar ik ben blij dat ze er nu zijn en merk dat iedereen er vol voor wil blijven gaan", ging hij er in Gazet van Antwerpen nog wat dieper op in.