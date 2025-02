Charleroi laat ultieme kans schieten: De Mil betreurt flater van eigen speler

Charleroi kon niet overtuigen op bezoek bij Beerschot (1-1). Vooral coach Rik De Mil was teleurgesteld over de prestatie van zijn team.

Afgelopen zaterdag leek alles mee te zitten voor Charleroi tegen Dender, met twee snelle goals en twee rode kaarten voor de tegenstander nog voor de rust. Maar tegen Beerschot verliep het een stuk moeizamer. Vooral de blunder van doelman Mohamed Koné kwam hard aan bij Charleroi.

Voor het blunder van de doelman van de Zebra's, was het team al aarzelend. "We zijn niet goed gestart, Beerschot was beter aan de bal, zonder echter veel te creëren", analyseerde Rik De Mil aan de microfoon van DAZN.

Een mooie kans gemist in de rangschikking

Zonder hem expliciet te noemen, betreurt de coach van Charleroi de fout van zijn doelman. "Dat doelpunt, dat geven we hen cadeau. Het kan gebeuren dat je moeilijke momenten kent in een wedstrijd, maar je moet standvastig blijven en de nul houden".

Charleroi reageerde wel, maar toonde zich slordig in het strafschopgebied. "Zelfs zonder goed te spelen, creëren we kansen, we moeten minstens een doelpunt scoren in de eerste helft. We hebben dingen veranderd in de rust en echt om het ware gezicht van Charleroi te laten zien, dat een dominerend team is. We winnen niet, maar we moeten onthouden dat veel teams het moeilijk hebben gehad om hier te komen spelen."

Door het gelijkspel tegen de rode lantaarn laat Charleroi een mooie kans liggen. Door de nederlaag van Standard hadden de Zebra’s kunnen aansluiten bij hun rivaal, maar ze blijven nu twee punten achter en vier punten verwijderd van de top zes.