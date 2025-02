Dante Vanzeir verovert nu al de harten van de KAA Gent-supporters en moet zelf naar de verklaring zoeken

Een verklaring had hij zelf niet meteen. Wel is het een feit dat Dante Vanzeir al de harten van de Gent-supporters veroverd heeft. Hij deed in Mechelen waar hij voor gehaald werd: dat is al meer dan genoeg.

Dat is natuurlijk scoren. Met een lage knal over de grond bracht Vanzeir Gent na een vroege achterstand terug in de wedstrijd. Een typisch Vanzeir-doelpunt? "Totaal niet, hé. Ik zou het eens moeten opzoeken, maar ik denk dat ik niet veel goals van buiten de rechthoek heb gemaakt. Ik mocht zeker niet twijfelen. Het was goed gedaan van Matisse Samoise, die in het voorafgaande duel er toch nog iets van maakte."

Vanzeir had enkele minuten later ook een assist achter zijn naam kunnen krijgen. Spitsbroeder Sonko mikte zijn voorzet niet tussen het kader. "Als hij die binnentrapt, krijgen we een andere match. De actie en de looplijnen waren goed. Het was ook prima dat er zoveel mensen aanwezig waren in de box. Jammer dat die niet binnenging."

Vanzeir 90 minuten tussen de lijnen

Op het moment van zijn transfer wisten ze bij Gent dat Vanzeir al lang geen trainings-en matchritme meer had. Toch kon hij in Mechelen al 90 minuten spelen. "Bij 3-1 probeer je zoveel mogelijk aanvallers op het veld te houden en ik voelde me nog fris genoeg om de match uit te spelen. Ik ben blij dat ik zonder blessures de match kon afronden."

Het was dus ook wel uit noodzaak, vanuit Gents standpunt bekeken. "Als je in Mechelen 3-1 achter komt, is het sowieso een moeilijk verhaal. We moeten vooral leren uit de vermijdbare tegendoelpunten. Je mag zeker de 2-1 niet slikken in de eerste minuut van de tweede helft. Het sprak voor zich dat we moesten blijven zoeken en moesten blijven vechten voor elke bal. We zitten een punt dichter bij play-off 1."

Doelpunt opgedragen aan Gent-supporters

Vanzeir bekijkt het dus positief en zijn naam werd alvast luidkeels gescandeerd door de meegereisde fans. "Een verklaring? Geen idee. Ik heb nog niet zoveel betekend voor de club. Het is fantastisch. Ik krijg enorm veel vertrouwen van de club, van de supporters, van de spelers. Ik draag mijn goal op aan alle fans die me meteen in hun harten gesloten hebben."