"De wegen van de VAR zijn ondoorgrondelijk en KV Mechelen kan daar wel eens een gigantische prijs voor betalen"

Na negen minuten wachten op het VAR-besluit keurde ref Lawrence Visser vrijdagavond de 3-3 van Gent toe. Het Mechelse ongenoegen werd na het bekijken van de beelden alleen maar groter. Dit kan wel eens een cruciaal moment geweest zijn in het seizoen van Malinwa.

Het is nog wachten op de verklaringen van het Referee Department maandag, maar sowieso zijn er een aantal problemen met de beelden en de lijnen die zijn vrijgegeven. Ex-scheidsrechter Tim Pots legde uit dat er geen 3D is toegepast op de bal, waardoor een witte stippellijn ontbreekt. Als dat klopt, is dat bij kleine marges al een stevig risico dat het VAR-team onder leiding van Matonga Simonini genomen heeft.

Daarnaast is er ook discussie over het timing van het beeldfragment dat bij DAZN getoond werd: Gandelman heeft op dat moment al gekopt. Uit een te laat beeldfragment kan niets geconcludeerd worden. Een derde moeilijkheid is het camerastandpunt. In de Premier League bestaat de technologie om dat zodanig te draaien dat het veld van op de buitenspellijn bekeken kan worden. In de Jupiler Pro League niet.

😮 | Een VAR-controle van 9️⃣ minuten resulteerde in deze buitenspellijn. ⌛👀 #KVMGNT pic.twitter.com/OGpUfnnBTs — DAZN België (@DAZN_BENL) February 7, 2025

In elk geval is het een ongelooflijk bittere pil voor KV Mechelen, dat zo snakt naar een overwinning. Als dit een sleutelpunt in het seizoen is, dreigt het een negatief verhaal te worden. Volgens Besnik Hasi zit de ploeg in een stijgende lijn. Daar is iets van, want in weinig matchen uit de laatste maanden werden zoveel kansen gecreëerd als tegen Anderlecht en KAA Gent. Alleen zijn de resultaten er voor een reden.

KVM mist de kansen om het tij te keren

Op basis van logische redeneringen is het hoogst twijfelachtig dat een reeks van tien speeldagen zonder zege ineens gekeerd zou worden in de laatste maand van de reguliere competitie. Elke club kent eens een dipje, maar dit duurt al te lang. Wie dan niet wint als je een helft tegen een man minder speelt (zoals bij OHL) of als je 3-1 voor staat tien minuten voor tijd (zoals tegen Gent), zit zwaar in de problemen.

Er zijn ploegen met kernen die kwalitatief minder zijn. We roepen KV niet uit tot toekomstig degradant, maar er kan wel degelijk een scenario uitgetekend worden waarbij het nog héél spannend wordt. Uit bij Union en Charleroi hoeft er op niet te veel gerekend te worden. De clashes met STVV, Beerschot en Dender worden erop of eronder. Loopt het dan mis, dan komen er nog zes duels aan waarin het helemaal do or die is.