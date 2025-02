Gevloekt over ABC van het voetbal? Milicevic zet puntjes op de i over waar hij juist wel en niet ontgoocheld over is bij KAA Gent

Danijel Milicevic is weer een ervaring rijker als trainer van KAA Gent. Hij moest zijn spelers vaak aanwijzingen geven vrijdagavond, maar het heeft dan toch nog iets opgeleverd.

De lange VAR-interventie was het summum, maar de verplaatsing Achter de Kazerne was sowieso al een rollercoaster voor Milicevic, die al snel reden had om kwaad te zijn. "Ik had de jongens ingepeperd dat Mechelen ondanks een mindere reeks altijd de kansen had om punten te pakken, ook uit bij Leuven en Anderlecht. Ik vond dat mijn spelers van bij de aftrap niet klaar waren."

Dat is vragen om een moeilijke avond. Gent stond er aanvankelijk wat op te kijken hoe Mechelen zijn wedstrijdplan uitvoerde. "We kregen dieptepasses in de rug van onze centrale verdedigers. We dekten en hielpen elkaar niet. Zo zondigden we tegen het ABC van het voetbal. Ik ben blij dat Dante Vanzeir kon scoren. We wisselden goede en minder goede momenten af."

Gemengde gevoelens bij Milicevic

De 3-1 van Hairemans voegt Milicevic ongetwijfeld toe aan de lijst met minpunten. "We hebben voor het eerst onder mijn hoede een doelpunt geïncasseerd op hoekschop, terwijl ik gezegd had dat ik zeker geen goals wilde slikken op stilstaande fases. Ik ben wel trots dat de spelers alles tot het einde gegeven hebben", heeft de Bosniër gemengde gevoelens over de prestatie van de Buffalo's.

Milicevic haalde Stefan Mitrovic nog voor het uur aan de kant voor Kotto en verloste de Serviër zo uit zijn lijden. Mitrovic speelde een draak van een partij, maar Milicevic wilde hem niet publiekelijk te kijk zetten. "We spelen vanaf nu om de drie dagen. We moeten dus ook managen welke verdedigers we waar inzetten", klonk zijn uitleg.

Milicevic niet teleurgesteld over aanval

Stelde Gent ook niet offensief teleur? "Neen, ik ben niet ontgoocheld over wat we offensief gebracht hebben. Als je drie doelpunten maakt op het veld van KV Mechelen, kun je daar niet ontgoocheld over zijn. Ik ben het er wel mee eens dat het in de eerste helft beter kon en we de dingen wilden forceren. In het tweede deel van de tweede helft waren we veel kalmer aan de bal en hadden we ook hoger in het veld meer kwaliteit."