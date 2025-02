'Referee Department wil ingrijpen na gedoe in KV Mechelen - Gent'

KV Mechelen en KAA Gent speelden op vrijdagavond 3-3 gelijk. Vooral over de gelijkmaker in minuut 94 was er heel wat te vertellen. De VAR kwam niet tussen en dat duurde heel erg lang.

Hugo Gambor maakte er in minuut 94 3-3 van in het AFAS-stadion Achter De Kazerne. Over die 3-3 was er wel heel wat te zeggen. En dus ging KV Mechelen toch wel flink reageren.

Het Referee Department zou volgens Het Nieuwsblad zelfs al contact hebben opgenomen met KV Mechelen. De Kakkers van hun kant zouden al hebben aangegeven geen verdere stappen te willen ondernemen.

Ingrijpen?

Toch was er heel wat te doen over de late gelijkmaker. De lijn trekken voor buitenspel bleek heel erg moeilijk en uiteindelijk viel er pas na negen(!) minuten een beslissing.

Bovendien was er ook op dat moment nog steeds de nodige onduidelijkheid over de lijn op zich. Alweer geen echte reclame voor de VAR in België. En dus heeft het Referee Department beslist dat toch willen gaan ingrijpen.

Zowel de procedure als de technologie van de VAR zouden onder de loepe worden genomen door het Referee Department. Het Referee Department ontkent verder ook dat er al contact zou zijn geweest met KV Mechelen. We houden de zaak zeker in de gaten.