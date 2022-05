Gent blijft op koers voor eindwinst play-off 2 na winst in matige pot voetbal tegen tien Mechelaars

AA Gent en KV Mechelen gingen op zaterdagavond op zoek naar drie punten in de strijd om eindwinst in play-off 2. En dat leverde geen oogstrelend voetbal op, maar wel een pittige strijd.

Voor AA Gent is er in play-off 2 niets meer te winnen of te verliezen, maar de troepen van Hein Vanhaezebrouck willen op kop blijven en de vijfde stek pakken in het eindklassement. Vadis Odjidja was er na zijn schorsing opnieuw bij, Nurio Fortuna viel ziek uit.

Mrabti afgekeurd

De bezoekers kunnen wél nog naar Europa en door het gelijkspel tussen Genk en Charleroi op vrijdagavond konden ze een goede zaak doen. Dat moest zonder de zwaar geblesseerde Bijker, Alec Van Hoorenbeeck verving hem op linksachter.

© photonews

© photonews

Beide ploegen trokken in een gelijkopgaande eerste helft flink van leer en het waren de bezoekers die na een kwartier op voorsprong kwamen via Mrabti, na een knap uitgesponnen aanval. Maar: even daarvoor was er een fout van Vinicius Souza en Boucaut moest op aangeven van de VAR het doelpunt annuleren.

Mrabti en Storm kwamen aandringen in het vervolg van de eerste helft, terwijl Coucke van zijn kant plat moest op een pegel van Kums. Doelpunten vielen er niet voor de koffie, Walsh raakte geblesseerd en werd bij de pauze gewisseld.

© photonews

© photonews

Okumu doet het

Beterschap in de tweede helft dan maar? Niet echt, want hoewel het spel goed van links naar rechts en vice versa ging was echte dreiging soms toch iets te vaak afwezig om van een echte topwedstrijd te spreken. Hairemans verkwanselde een vrije kopkans, aan beide kanten was er veel dreiging via stilstaande fases maar de laatste juiste tik ontbrak lange tijd.

In de slotfase was het alsnog raak: Okumu kon een corner inkoppen en zo Gent de drie punten bezorgen. Een slotoffensief van KV Mechelen leverde weinig op, Peyre kreeg nog een rode kaart in het absolute slot.