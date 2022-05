Tarik Tissoudali in een mindere fase? "Als je een nieuw of verbeterd contract wil, moet je constant presteren"

Tarik Tissoudali heeft een moeilijke periode bij AA Gent. Ook Hein Vanhaezebrouck liet zich uit over de zaak.

Of Tissoudali met contractbeslommeringen zit? "Tissoudali heeft een maand ramadan gedaan, dat heeft impact gehad op hem en zijn prestaties, hij is er nu een week uit en het was al iets beter dan ervoor", aldus Vanhaezebrouck.

Contract?

"We moeten hem ook tijd geven om hem beter te laten worden, maar ik zou toch nog iets van hem willen zien dit jaar."

"Als je een contract wil vernieuwen of verbeteren, dan moet je presteren en kan je niet teren op prestaties uit het verleden en telkens opnieuw tonen dat je superbelangrijk bent voor het team en dat je constant kan presteren. Ik geloof dat hij in staat is nog wat te laten zien van de kwaliteiten die hij echt heeft."