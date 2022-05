Gouden wissels en een Bayo show in Charleroi tegen Racing Genk

Gouden wissels bezorgden bijna Racing Genk de winst, maar dit was zonder Bayo gerekend die de Carolo's op de meet over de lijn trekt.

Beide ploegen voerden een aantal wissels door tegenover de vorige wedstrijd. Zo kreeg Theo Bongonda terug volop zijn kans in de spits bij Racing Genk. Het kind van de rekening was Onuachu.

1ste helft

Racing Genk begon prima aan de partij, maar dit zonder grote kansen te creëren. Stelselmatig kwam Sporting Charleroi beter in de partij. Spijtig genoeg was bij beide ploegen hun vizier niet goed afgesteld. Hierdoor bleven de echte kansen beperkt en hadden beide doelmannen niet veel werk.

Al nam één van de doelmannen wel even een hoofdrol op zich. Koffi van Sporting Charleroi kwam uit buiten de grote rechthoek op de doorgebroken Paintsil. Deze werd getorpedeerd door de doelman van Sporting Charleroi en dat leverde een gele kaart op.

De eerste bal tussen de palen leverde direct een doelpunt op. Bayo met de rake kopbak en de thuisploeg stond op voorsprong. 1-0 was direct ook de ruststand.

2de helft

Racing Genk koos voor de dubbele wissel om het tij te keren. Zo kwamen Thorstvedt en Onuachu tussen de lijnen. Bongonda en Paintsil moesten plaatsruimen. Het was Ito die het startschot gaf voor de tweede helft met een prima schot, maar Koffi kon nog juist met zijn voet redding brengen.

Sporting Charleroi kreeg nog een prima kans via de bedrijvige Heymans, maar zijn schot belande tegen de paal. Racing Genk probeerde wel, maar vond geen openingen in de defensie van Sporting Charleroi die goed georganiseerd verdedigde en loerde op de tegenaanval.

Als je spreekt van gouden wissels dan heeft Racing Genk dit met de rust gedaan. Allereerst bracht Onuachu Racing Genk terug in de wedstrijd en dan volgde een doelpunt van Thorstvedt om Racing Genk op voorsprong te brengen.

Dan was het tijd voor doldwaze minuten. In de toegevoegde tijd maakte Bayo de gelijkmaker, maar zelfs dan was het nog niet gedaan. In de 96ste minuut was daar terug Bayo, heel Charleroi in extase, maar de VAR stak er een stokje voor.

Zo eindigde deze spannende wedstrijd in 2-2.