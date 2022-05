Edward Still was trots op zijn spelers: "Dit was het gezicht dat we elke week moeten tonen"

Na een achterstand knokte Sporting Charleroi zich terug in de wedstrijd. Ei zo na konden ze nog de drie punten pakken, maar de buitenspellijn besliste anders. Toch was Edward Still vier op zijn spelers.

"We hebben zeer goed gespeeld. Je zag de facetten waar we aan hebben gewerkt deze week. Dit moet iedereen vertrouwen geven", vertelde Edward Still tegenover Sporza.

"Dit was het gezicht dat we elke week moeten tonen. Met dit voetbal kunnen we elke tegenstander in de problemen brengen. We gaan dinsdag voluit voor de drie punten tegen Genk die we eigenlijk vandaag verdienden", sloot Still af.