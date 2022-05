🎥 Had Hervé Koffi hier een rode kaart verdiend?

Bijna ging Charleroi nog met de drie punten lopen na een knotsgek slot tegen Genk, maar achteraf mogen Les Carolos tevreden zijn dat hun keeper niet werd uitgesloten.

Na een klein half uur bij een 0-0-stand ging Koffi driest in met een tackle op Paintsil aan de rand van het strafschopgebied. De doelman van Charleroi kreeg een geel karton onder zijn neus geduwd, al had dat meer kunnen zijn, en had de wedstrijd er dus totaal anders kunnen uitzien na 26 minuten. Oordeel vooral zelf, komt Charleroi hier goed weg?