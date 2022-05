Bernd Storck is eerlijk na de wedstrijd:  "Als je 2-1 voor staat, mag je het niet weggeven"

Het einde van de wedstrijd was een echt spektal stuk. Zijn wissels brachten een verschil, maar uiteindelijk geen drie punten.

"Als je 2-1 voor staat, mag je het niet weggeven. Maar uiteindelijk mogen we nog blij zijn met 2-2", zei Storck tegenover Sporza.

"We willen altijd de drie punten, maar nu zijn we tevreden met een punt. Je hebt soms ook een beetje geluk nodig. We concentreren ons nu op de terugwedstrijd op dinsdag", sloot hij af.