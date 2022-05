Gentse verdediger staat voor moeilijke keuze: "De club weet wat ze aan me hebben"

Door de onbeschikbaarheden van Jordan Torunarigha en Andreas Hanche-Olsen kwam Bruno Godeau tegen Charleroi nog eens in actie bij Gent. Vanavond tegen KV Mechelen zal hij er opnieuw staan. Maar de verdediger heeft een aflopend contract. Wat zal de toekomst brengen?

Godeau moest twee maanden vanop de bank toekijken en dat was niet altijd makkelijk. Zijn contract loopt eind volgend seizoen af en nu moet hij een keuze maken. “De club weet dat ze altijd op me kan rekenen. De coach beseft dat ook. Ik weet niet wat mijn toekomst zal brengen. Dit seizoen kwam ik in twintig matchen in actie, dat is niet zo slecht", zegt hij in Het Nieuwsblad. "We zien wel wat volgend seizoen in petto heeft voor mij. Ik voel me hier goed en heb het naar mijn zin bij AA Gent."

"De keuze is duidelijk: bij een andere club die iets lager in de rangschikking staat, kan ik misschien meer voetballen. Maar hier kan ik wel meespelen voor de prijzen, al kom ik dan iets minder vaak in actie. Ik ben 30 jaar, dus het wordt een moeilijke beslissing. Het is ook afwachten of er interesse zal zijn van andere clubs en of de club me wil laten gaan. Maar elke speler speelt graag aan de top van de rangschikking.”