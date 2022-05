Okumu scoorde zijn eerste goal van het seizoen: "Kwam er al een aantal keren dichtbij"

Op een hoekschop van Sven Kums scoorde Joseph Okumu met het hoofd de enige goal in het duel tussen AA Gent en KV Mechelen.

Okumu bleef er bijzonder bescheiden bij. “Het is uiteraard dankzij het team dat ik dit kon doen, ik ben dan ook tevreden dat het om de winning goal ging en we zo de drie punten thuis konden houden. Ik heb hier hard voor gewerkt en ik kwam er al een aantal keren dichtbij”, zegt de doelpuntenmaker aan HLN.

Vanhaezebrouck plaatste hem van de linker- naar de rechterkant in de winterstop. “Speel ik een goed seizoen? Dank u? Ik kan zelf moeilijk inschatten of ik goed speel of niet. Eerlijk, ik weet het niet, ik speel gewoon mijn wedstrijden. Ik ga altijd af op hoe anderen mijn prestaties zien. Het was even wennen om opnieuw aan die rechterkant te spelen, maar daarna ging het goed. We zijn professionals en we passen ons aan elke positie waar de coach ons opstelt aan.”

“We geven elkaar altijd rugdekking. Als je aan de bal bent, weet je dat er altijd iemand is die kan helpen. Daardoor kunnen we ook wat meer risico in onze passing leggen en zo de voetballende oplossing zoeken.”