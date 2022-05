Vanhaezebrouck komt met wake-upcall: "Staan niet op de foto wat dat betreft" en "Zou ook een abonnement kopen op Mechelen als ik in buurt woonde"

AA Gent won in eigen huis van KV Mechelen met het kleinste verschil, maar erg tevreden kon Hein Vanhaezebrouck niet zijn over de prestatie van zijn team. Over de tegenstand was hij wél vol lof.

"Mechelen is een goed team dat altijd leuk voetbal brengt, ik snap dat het stadion daar vaak goed vol zit, ze spelen goed en fantastisch voetbal", aldus Vanhaezebrouck op de persconferentie achteraf. "Ze tonen heel veel beweging aanvallend, met veel kwaliteit in hun passing, ik zou ook een abonnement komen als ik in de buurt zou wonen. Voor ons is het een wake-upcall om meer energie te brengen in aanvallend opzicht. Op dat gebied is Mechelen heel goed en staan wij zelfs niet op de foto." Knap dat we nul houden "Het is knap dat we geen goal slikken tegen zo’n team, maar het was geen verdiende overwinning en Mechelen heeft een paar keer geluk gehad." "Ik heb genoten van wat Mechelen liet zien, chapeau aan mijn verdedigers en middenvelders daartegen. We zetten Mechelen op acht punten, maar het was niet verdiend."