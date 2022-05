"Zulte Waregem meldt zich voor AA Gent-middenvelder"

Roman Bezus is naar alle waarschijnlijkheid bezig aan zijn laatste weken bij AA Gent. De offensieve middenvelder is einde contract.

De 31-jarige Oekraïner speelt al sinds 2016 in ons land. Ook volgend seizoen komt er mogelijk nog een nieuw hoofdstuk in het Belgisch avontuur van Roman Bezus.

Het Nieuwsblad weet immers dat Zulte Waregem interesse heeft in Bezus. Al is het maar de vraag of de offensieve middenvelder betaalbaar is voor Essevee. Bezus mag dan wel transfervrij vertrekken, het is maar de vraag of hij zich kan vinden in de loonsvoorwaarden bij Zulte Waregem.

Met meer dan 150 wedstrijden in de Jupiler Pro League (26 doelpunten, 23 assists) beschikt Roman Bezus over de nodige ervaring.