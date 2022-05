Hein Vanhaezebrouck over zijn aanvallers: "Je hebt iedereen nodig om te spelen"

Hein Vanhaezebrouck verwacht meer van zijn aanvallers en dat heeft na de wedstrijd tegen KV Mechelen ook verteld aan zijn spelers.

De aanvallers van Gent hebben de jongste weken moeite met afwerken. Afgelopen zaterdag maakte verdediger Okumu het enige doelpunt in de wedstrijd tegen KV Mechelen. "We hebben inderdaad enkele elementen aangehaald. Het is voor iedereen duidelijk dat we beter kunnen. Er zijn misschien wel redenen denkbaar: de Ramadan was een zware periode voor Tarik, hij is toch wat vermoeid. Dat kruipt nu eenmaal toch in de kleren", vertelt Vanhaezebrouck aan Het Laatste Nieuws.

"Darko Lemajic viseer ik trouwens het minst. Die is niet gewoon om al die basisplaatsen na elkaar te spelen. Hij zet zich altijd in. Daar kunnen we niet over klagen. Iedereen heeft zijn redenen of excuses. Ik wil gewoon dat er inzet is. Je kunt niet altijd even goed zijn maar je hebt iedereen nodig als je tegen een ploeg speelt, die zoveel drive bezit. We kunnen ons verschuilen achter het feit dat we hebben gewonnen maar we konden even goed verloren hebben. Dat kan dinsdagavond zomaar gebeuren als we niet de juiste lessen trekken", is Vanhaezebrouck duidelijk.