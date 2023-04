Indrukwekkend was het niet in Mechelen, maar KAA Gent houdt play-off 1 in eigen handen na intens schaakspel

KAA Gent zag Club Brugge zaterdagavond gelijkspelen in Westerlo en kan dus een prima zaak doen in de strijd om play-off 1. Voor Malinwa is het tijd om vertrouwen te tanken richting bekerfinale.