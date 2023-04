KAA Gent houdt play-off 1 in eigen handen, Vanhaezebrouck legt het uit: "Minder was een drama geweest"

KAA Gent speelde 1-1 gelijk op bezoek bij KV Mechelen en houdt daarmee uitzicht op play-off 1. Thuis tegen KV Oostende 'gewoon' afmaken is nu de boodschap.

"We hadden kunnen winnen, maar dan moet je de kansen afwerken en dat hebben we deze keer minder dan anders gedaan", aldus Hein Vanhaezebrouck.

"We hebben geprobeerd om te winnen, maar als je op 1-1 staat de laatste tien minuten moet je geen zotte dingen meer doen. Zeker omdat het ook alweer minder liep op dat moment."

© photonews

"We hebben alles nog in eigen handen, dat is inderdaad het belangrijkste. Maar dat weet iedereen. De situatie van gisteren heeft daarvoor gezorgd."

Weinig weggegeven

Gent staat er dus op één wedstrijd van: "Dat is al dichter dan vorig seizoen, toen sneuvelden we twee matchen voor het einde. Het mag niet meer mislopen tegen Oostende? Niets mag."

"Minder dan een punt was een drama geweest. Mechelen bleef duwen en wilde winnen, het was geen makkelijke partij. Maar al bij alles gaven we weinig weg."