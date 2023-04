Na de commotie opnieuw penalty's in match van Cercle: Vereniging klimt over Anderlecht in strijd voor play-offs

Na de late penalty op de Bosuil hadden ze het helemaal gehad bij Cercle. In de strijd voor de play-offs leek het de scheidsrechterlijke druppel te veel, maar groen-zwart maakt wel degelijk nog aanspraak op de top 8 na de ontmoeting met Sint-Truiden.

Wie vooraf niet wist dat beide ploegen nog in aanmerking kwamen voor de play-offs, zal gedacht hebben dat het een eindeseizoensmatch had. Dat het spel vaak stillag, hielp daar ook niet bij. De eerste helft had werkelijk niets om het lijf, tot in de slotfase toch twee doelpunten vielen voor de ploeg die het meest probeerde.

De openingstreffer kwam er van op de stip, nadat Lopes Da Silva aangetikt werd. De Cercle-fans zullen met grote ogen vastgesteld hebben dat er een (terechte) strafschop in het voordeel van hun ploeg gefloten werd. Ueda knalde de elfmeter in de rechterbovenhoek en had nog zin in meer. De Truiense defensie werkte nog mee ook.

Slordig balverlies en een slecht positiespel kwamen de bezoekers op slag van rust duur te staan. Ueda met het leer aan de haal, op het bezoekende doel af en hij schoof de 2-0 in doel. Die plotse dubbele marge stond ook nog op het bord nadat Smets op een stilstaande fase iets terugdeed. Er was al gevlagd voor buitenspel van Boya.

Wel een teken dat er meer drang naar voren aanwezig was bij de Kanaries. Dat bleek ook uit de heerlijke dribbel van Koita, die vier-vijf thuisspelers oprolde en na contact met Francis op zijn beurt een strafschop afdwong. Bruno bracht van op elf meter de spanning terug (2-1). Bruno miste enkele minuten nadien de kans op 2-2.

Gianni Bruno was door zijn strafschopdoelpunt wel mederecordhouder geworden qua meeste Truiense goals in één seizoen. Voorts viel er voor STVV niets te rapen in Brugge, want Denkey maakte het af met de 3-1. Cercle klimt voorlopig over Anderlecht in de stand naar plek 9. Het beent ook Charleroi bij, maar dat heeft meer zeges.

