Genk draait Anderlecht helemaal door de gehaktmolen dankzij één grote uitblinker: play-off 2 wordt heel moeilijk voor paars-wit

Genk heeft Anderlecht een héél pijnlijke opdoffer bezorgd. Terwijl de Brusselaars zes matchen op rij geen doelpunt binnenkregen, moesten ze er nu maar liefst vijf slikken. Play-off 2 wordt zo wel héél moeilijk te bereiken op de laatste speeldag. Paars-wit moet supporteren voor Essevee en... Genk.

Geen Murillo bij Anderlecht, die met lichte hinder aan de hamstrings zat. Sardella nam zijn plaats in. Ouattara nam bij Genk de plaats van Heynen in en Sadick kwam naast McKenzie te staan. Ondanks het verschil in de stand en de punten waren beide ploegen aan elkaar gewaagd.

N'Diaye zag sterretjes

Slimani kreeg een goeie kopkans, maar Vandevoordt was bij de pinken. Paintsil kon schieten aan de overkant, maar Verbruggen pakte uit met een 'grand écart' om zijn poging onschadelijik te maken. Overal op het veld was het man-tegen-man.

© photonews

De moeilijkste taak was wel voor Moussa N'Diaye, die Paintsil slag om slinger in zijn rug zag duiken. De jonge Senegalees zag sterretjes. Het was Genk dat de voorsprong pakte. Refaelov verloor de bal op het middenveld en Trésor zag Samatta lopen... Dan weet je het wel.

De Tanzaniaan mikte de bal precies in het hoekje, Verbruggen had geen verhaal. Anderlecht reageerde wel. Nadat het ontsnapte aan de 0-2 van Paintsil kreeg Slimani de bal in zijn voeten in de zestien. De Algerijn knalde het leer recht de winkelhaak in. Die is zijn nieuw contract aan het verdienen.

© photonews

Maar toch ging Anderlecht met een achterstand de rust in. Na slecht verdedigen van N'Diaye kreeg Paintsil een schietkans. Verbruggen pakte, maar was kansloos op de rebound van Ouattara. Naïef verdedigd. Vooral: wat ging N'Diaye centraal gaan verdedigen terwijl Paintsil helemaal vrij stond?

In 7 minuten uitgeteld

Na de rust werd het nog veel erger voor Anderlecht. In een mum van tijd stond het 4-1 nadat Paintsil nog maar eens vergeten werd en rustig helemaal alleen voor doel mocht afwerken. Toen Preciado even later de achterlijn haalde, mocht El Khannouss dan weer binnentikken.

Ineens was het allemaal los zand bij Anderlecht. Dreyer milderde wel nog, maar Genk was duidelijk de betere ploeg. Painstil maakte er nog 5-2 van. Wie zou de Man van de Match zijn? De Genkenaars kunnen tegen Charleroi verzekeren dat ze de play-offs beginnen als leider. En niemand die daar echt aan twijfelt. Voor Anderlecht wordt het een heel andere zaak.

Alles op Conference League?

Donderdag wordt zo nog wat belangrijker voor de Brusselaars, want hun seizoen kan er volgende zondag anders helemaal opzitten. Twee maand niks doen dan trainen... Dan beter toch proberen om via de Conference League een prijs en Europees voetbal te halen?

Want dat gaat nu heel moeilijk worden. Zulte Waregem (tegen Cercle Brugge) en Genk (tegen Charleroi) zullen hen dan een héél groot plezier moeten doen en gewoon winnen.