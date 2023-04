El Khannouss blij als een kind na zege tegen ex-ploeg Anderlecht en heeft daar bijzondere reden voor: "Dit is nog maar het begin"

Het was een klein feestje bij Genk na de 5-2-zege tegen Anderlecht. Maar we kunnen u verzekeren dat er niemand gelukkiger rondliep dan Bilal El Khannouss na de overwinning op zijn ex-ploeg.

De 18-jarige middenvelder speelde tot 2019 bij Anderlecht, maar groeide intussen uit tot een sterkhouder bij Genk. Als aanvallende middenvelder maakte hij al veel indruk, maar... hij had nog steeds niet gescoord. Als 'nummer 10' is dat niet echt iets wat je op je cv wil zien staan.

Zijn eerste was dan ook een echte bevrijding. "Of het extra speciaal was tegen Anderlecht? Nee, maakte me niet uit. Een goal is een goal. Ik heb er zolang op gewacht... Of het nu tegen Anderlecht of Oostende is, dat kan me niet schelen. Ik ben gewoon zo blij dat ik ze heb en ik hoop dat het nog maar het begin is."

Zijn team zette wel een statement neer na een moeilijke periode. 5-2, dat kan tellen. "Dit was heel belangrijk, want we lieten de voorbije weken toch heel wat punten liggen. We waren niet efficiënt genoeg. Dat was vandaag wel het geval."

Genk kwam als een wervelwind uit de kleedkamer en maakte Anderlecht helemaal af. "Het toont de kwaliteiten van de groep. We hebben niet aan onszelf getwijfeld in die mindere periode. We wisten dat het eerste kwartier in de tweede helft cruciaal zou zijn."