Bloed zweet en Watanabe maar Antwerp wint wel verdiend van Kortrijk met 1-0

Antwerp blijft feilloos op jacht op de top twee in de Jupiler Pro League. De Great Old won zondagavond met 1-0 van Kortrijk dankzij een doelpunt van Arbnor Muja.

Watanabe als tweede doelman

Na de demonstratie van RC Genk tegen Anderlecht kon Antwerp maar best winnen m de Limbuergers in het vizier te houden. KV Kortrijk had zich vorige week tegen Eupen verzekerd van het behoud en was één van de weinige ploegen die niets meer te winnen of te verliezen had bij aanvang van de voorlaatste speeldag in de Jupiler Pro League.

Maar dat wilde niet zeggen dat Kortrijk zich zomaar gewonnen zou geven en al zeker Tsuyoshi Watanabe niet. De Japenner ontpopte zich in de eerste helft tot boeman van Antwerp. Tot driemaal toe redde hij een bal van de lijn. Eerst deed hij dat tweemaal op een schot van Ritchie De Laet en vlak voor rust leek Kerk op weg naar de openingstreffer maar ook hij vond de Japanner op zijn weg die nog een ultieme sliding uit zijn benen haalde.

Matig Kortrijk

Antwerp stapelde de corners en het kleine doelgevaar op maar scoren lukte niet in de eerste helft. KV Kortrijk wist dat het naar Antwerp zou trekken om te verdedigen en kwam er maar moeilijk uir. Bruno en Selemani lieten allebei een schot tussen de palen noteren maar Butez kon tweemaal eenvoudig pakken.

Ook in de tweede helft was het vooral eenrichtingsverkeer op de Bosuil maar opnieuw liep het vaak spaak bij de laatste pass. Eenmaal kon Atemona nog net voor de neus van Janssen wegwerken en verder stond vooral opnieuw Watanabe in de weg.

Opnieuw kon Bruno tegenprikken maar Alderweireld moest pas echt alle zeilen bijzetten toen Pacho in de mist ging en Messaoudi kon onderscheppen. De ex-Rode Duivel lag goed in de weg zodat Butez niet in actie moest komen.

Muja breekt de ban

Diezelfde Alderweireld lag niet veel later aan de basis van de 1-0 door via het centrum Vermeeren aan te spelen. Die draaide door richting Muja en aangezien het in de 16 niet lukte, probeerde Muja het van buiten het strafschopgebied. Met succes want de plaatsbal van de Kosovaar landde buiten het bereik van Vandenberghe in doel.

Antwerp blijft zo op 5 punten van leider RC Genk staan in het klassement en zal wellicht als derde de play offs ingaan. Kortrijk mag gelukkig zijn dat ze vorige week al zeker waren van de redding want na het verlies op Antwerp krijgen ze op de laatste speeldag volgende week Union op bezoek.