Oostende degradeert (verdiend): ook in match van laatste kans geen schijn van kans

Vrije interpretatie: "'k Heb KVO zien zakken naar 1B". Naar analogie van het liedje van Sam Gooris. Oostende speelt volgend seizoen niet meer in eerste klasse. De spelersgroep die dit seizoen werd samengebracht was absoluut niet sterk genoeg. Dat werd nogmaals gedemonstreerd tegen OH Leuven.

"Staat er al nen andere trainer op da bladje?", vroeg een supporter die een wedstrijdblad kwam halen. De vriendelijke vrouw die ze aan het uitdelen was: "Ja, ikke." Antwoord van de fan: "'t Zou in elk geval beter zijn."

Schijt aan het beleid

Om maar te zeggen dat ze in Oostende niet echt fan zijn van Dominik Thalhammer. Niet de fans, niet de spelers, die deze week nog een kleine muiterij op poten zetten. Die werd wel snel de kop ingedrukt.

Al werd vooral CEO Gauthier Ganaye geviseerd door de fans. De spandoeken spraken boekdelen. Net als "wij hebben schijt aan het beleid" dat verschillende keren gezongen werd.

Thalhammer stuurde een heel verdedigend elftal de wei in. Sakamoto en Wylin moesten de hele flank voor hun rekening nemen. Voor de verdediging stonden wat in feite drie controlerende middenvelders waren. En nog voetbalde OH Leuven er heel makkelijk doorheen.

"Dit is het einde"

Leuven toonde uiteraard het meeste aanvalsdrang en werd daar na 20 minuten ook voor beloond. Een héérlijke aanval over rechts, met Mendyl die de achterlijn haalde en Schrijvers bediende, die de bal vanop de rand van de zestien in het hoekje deponeerde.

Moeten winnen en al snel achterstaan... Zonder een kans te creëren... De conclusie daarvan mag u zelf maken. OHL voetbalde, KVO onderging. De Kustjongens zijn één van de zwakste ploegen in competitie gebleken en bevestigden dat nogmaals. Ze kunnen gewoon niet beter.

Nog voor de rust stond het 0-2 nadat Opoku de bal in de bovenhoek legde. Niks aan te doen.

"Always look on the bright side of life" en "Dat is het einde" galmde tijdens de rust door de boxen. Ja, dat maak je niet meer goed en dat wist de plaatselijke dj ook. De kelk moest tot op de bodem leeg, want Medley - zowat de zwakste verdediger in 1A - liep Tamari ook nog eens van de sokken.

Thorsteinsson maakte er 0-3 van, Nsingi in de slotfase 0-4 na de perfecte counter. KVO had niets, maar dan ook niets, in te brengen. Dit bestuur mag inderdaad diep in eigen boezem kijken, want we vragen ons af of je hiermee zelfs in 1B aan de kop meedraait. We denken het antwoord te weten.