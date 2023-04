Thalhammer twijfelt bij vraag die voor de hand lag: "Kwaliteit? Euh... Je probeert me te vangen hé"

Vorig seizoen haalde Dominik Thalhammer Cercle Brugge nog uit het slop. Bij KV Oostende dachten ze dat hij dat ook bij hen kon. Maar het liep dus faliekant af. Zelfs zijn spelers sloegen aan het muiten.

"Kijk, dit is een heel droevig moment voor iedereen bij Oostende", stak de Oostenrijker van wal. "Dit is een verhaal van een heel seizoen waarin een paar sleutelmomenten in ons nadeel uitdraaiden. Dan denk ik eerst al aan de wedstrijd tegen Westerlo, waar we in de 91ste minuut verliezen."

"Ik zag een gebrek aan zelfvertrouwen bij de spelers. Wat ook niet hielp: we hebben nooit twee keer met dezelfde achterlijn kunnen spelen. Telkens was er wel iemand geschorst of geblesseerd."

Voor ons was het duidelijk: een gebrek aan kwaliteit in de kern. Dat wierpen we ook voor zijn voeten. "(twijfelt) Tja, ik wil niet over kwaliteit spreken nu. Het is niet het moment. Het is aan de club om te analyseren wat er fout liep en wat ze moeten doen. Mijn toekomst? Dat is nu ook niet het moment."

Dat artikel was niet positief om onze match voor te bereiden

En toch wilden we nog wat aandringen. Want iedereen weet dat de Amerikaanse eigenaars amper geld vrij maakten voor versterkingen. We wezen nogmaals op het gebrek aan betrokkenheid, fysieke kracht en techniek.

"Euh... Je wilt me vangen hé? Nee, sorry, het is niet aan mij om daar nu op te antwoorden."

Dan wilden we toch nog even weten wat er nu gebeurde deze week op training. De spelers zouden zijn tactiek in vraag gesteld hebben en zelfs aan beloftentrainer Kurt Bataille gevraagd hebben om over te nemen.

"Dat vond ik geen goeie journalistiek. Niemand heeft mij gebeld. Het was ook niet positief om zo de match voor te bereiden. Ineens werd er in de kleedkamer meer gediscussieerd over dat artikel dan over iets anders."