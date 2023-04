Ontroostbaar jeugdproduct over wat er deze week gebeurde bij Oostende en wat er misliep dit seizoen

Ontroostbaar was hij. Anton Tanghe was het enige jeugdproduct van KV Oostende dat aan de aftrap stond.

Vooraf was er een schijntje hoop ontstaan. "Ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Het is iets wat geen enkele speler graag meemaakt, maar het is bij ons gebeurd. Nochtans geloofden we erin, het resultaat in Eupen kon niet beter zijn", klonk het bij de enorm teleurgestelde verdediger.

"Het was een extra boost, maar vandaag was nog maar eens duidelijk wat het probleem van het hele seizoen was: we krijgen heel gemakkelijk doelpunten tegen en we kunnen niet scoren. We creëren veel te weinig."

Er liep dit seizoen wel meer mis, ook naast het veld. Zoals deze week nog maar eens duidelijk werd toen een staking bij de spelers dreigde. "Je kan altijd discussiëren hoe je speelt en met wie je moet spelen", zei Tanghe na even twijfelen. "Je moet gewoon je kop ervoor leggen. De trainer is uiteindelijk de baas en hij beslist."