'Spaghettiman' van KV Oostende heeft wat te zeggen over degradatie en eigenaars van de club

KV Oostende is sinds zaterdagavond zeker van de degradatie naar de Challenger Pro League. De kustploeg verloor met 0-4 van OH Leuven.

Geen greintje weerbaarheid had KV Oostende zaterdagavond nog. Uiteindelijk kwam het ook niet op die match tegen OHL aan, want het kalf was eigenlijk al een hele tijd verdronken.

“We betreuren vandaag geen plots overlijden, we maken het overlijden mee van iemand die al lang ziek is. En die dan spijtig genoeg overlijdt”, zegt Thorsten Theys aan Sporza.

De COO van KVO, voor de fans voor altijd de ‘spaghettiman van de club’ na zijn incident met scheidsrechters, voelt dat er ook berusting is in de degradatie. “We kunnen nu werken aan morgen, want dat is ook van belang. Een degradatie is geen eindpunt. We moeten met een plan komen en daar gaan we mee aan de slag.”

De Amerikaanse eigenaar krijgt er van langs van de fans. Er zou veel te weinig geïnvesteerd zijn in de ploeg. “Het is niet aan mij om hen te beoordelen. Ik heb niet aan de noodrem kunnen trekken. Ik concentreer mij op de niet-sportieve kant.”

De communicatie blijft het grote probleem. “Er is een wisselwerking met de eigenaars, maar het is niet altijd makkelijk om met hen op cultureel, sportief en filosofisch vlak op dezelfde golflengte te zitten.”