Antwerp domineert tegen Kortrijk maar Van Bommel vindt puntje van kritiek: "Dat moeten we beter onder controle houden"

Tegen een KV Kortrijk dat niets meer te winnen of te verliezen heeft had Antwerp het knap lastig zondagavond. Toch kon de Great Old met 1-0 winnen dankzij een doelpunt van Muja.

Kortrijk speelt al nagenoeg een heel seizoen met 3 verdedigers maar Storck stuurde de elf spelers tegen Antwerp in een 4-3-3 opstelling de grasmat op. "Dat hadden we niet verwacht", geeft Van Bommel op de persconfernetie toe.

"Ongelooflijk dat we 0-0 staan bij de rust"

Maar ook tegen 4 verdedigers reeg Antwerp de kansen aan elkaar. "Het is ongelooflijk dat we met 0-0 de rust in gaan. Het blijft te lang een wedstrijd omdat we het zelf niet afmaken", analyseert Mark Van Bommel. "We creëerden genoeg kansen maar omdat we zo hard aan het drukken waren, ging het golvend op en neer op het veld. Dat moeten we toch beter onder controle houden", is hij scherp voor zijn spelers.

"Aan het begin van het seizoen ging de bal er sneller in, maar creëerden we minder kansen. Nu gaat het scoren soms wat moeizamer maar zijn we wel enorm gevaarlijk voor doel. Dat was een proces om elke week beter en beter te worden. Momenteel zijn we een heel uitgebalanceerde ploeg en het is een genot om mee te werken", looft hij zijn spelersgroep.

Complimenten voor Kortrijk

Kortrijk verzekerde zich twee speeldagen voor het einde van het behoud en dat vond de Antwerp-trainer toch wel verrassend. "Het is verbazingwekkend dat ze zo laag staan in het klassement. Ze hebben heel wat individuele klasse en zijn gewoonweg een goede ploeg."