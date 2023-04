Alderweireld vol euforie na treffer van Antwerp: "Tactisch plan kwam er perfect uit"

Antwerp won alweer, maar alweer was het moeizaam. Ditmaal moest kapitein Toby Alderweireld niet voor de winning goal zorgen maar zat hij er wel opnieuw voor iets tussen.

Eén minuut voor het openingsdoelpunt van Muja maakte Alderweireld nog een ultieme tackle om Messaoudi het schot te beletten. Daarna vierde hij samen met de bank het doelpunt van Muja. Een opvallend beeld want ook Butez kwam richting Alderweireld en Van Bommel gelopen.

Euforie omdat de pre-assist van de kapitein kwam of omdat hij net de redder in nood was geweest achterin? "'Niet bepaald", vertelt Alderweireld zelf na de wedstrijd. "Tactisch wisten we dat Kortrijk veel met de lange bal zou spelen en daar de ruimte zou liggen wanneer we de bal zouden hebben. Dat zoiets uitkomt, is gewoon heel fijn", klinkt het.

"Dan moet je je pas zorgen maken"

Het doelpunt van de verlossing was het nadat Antwerp telkens op Kortrijk-verdediger Watanabe botste of zelf de kansen de nek om wrong. "We verdienen gewoon om te winnen maar vergeten onszelf te belonen in de eerste helft. We konden na een kwartier 1-0 voor komen en dan snel extra scoren om de wedstrijd makkelijker uit te spelen. Nu moet je tevreden zijn met drie punten want dat is uiteindelijk het belangrijskte."

Dat het opnieuw moeizaam was, daar maakt Alderweireld zich geen zorgen over. "Dat zou pas moeten als we geen kansen zouden creëren. Dat doen we wel én we zetten er nog eens 18 clean sheets tegenover, iets ongezien. Het is mooi dat Muja nu scoort want hij komt van ver, je moet niet onderschatten wat een niveauverschil hij heeft ondergaan dit seizoen (van de Kosovaarse competitie naar België) en ik denk wel dat hij nog wat stappen kan zetten", besluit hij veelbelovend