Kortrijk-doelman Vandenberghe met verrassende woorden richting aartsrivaal: "Heb liever dat Zulte Waregem erin blijft"

Maar één keer moest Tom Vandenberghe de bal uit zijn netten halen tegen Antwerp. Maar het was wel genoeg voor een nederlaag van KV Kortrijk.

"Maar laat ons eerlijk zijn, ze winnen verdiend", vertelt KVK-doelman Tom Vandenberghe na affluiten. "Watanabe heeft een bal of drie, vier van de lijn gehaald maar het is jammer dat we met slechts één doelpunt verliezen. Op dat tegendoelpunt verdedigen we niet goed genoeg", analyseert hij.

7 nieuwe namen

En toch, maar weinig mensen hadden verwacht dat Antwerp het zo lastig zou hebben tegen KV Kortrijk dat niets meer te winnen of te verliezen heeft dit seizoen. "Ik dacht ook wel dat de veer misschien gebroken zou zijn na de redding maar dat was niet te zien vandaag. Bovendien spelen we met 7 nieuwe spelers tegeonver vorige week dus dan hebben we het zo slecht nog niet gedaan. Het blijft natuurlijk nog altijd competitie en geen oefenduel", klinkt het.

Kortrijk is weg van het vagevuur en kijkt toe hoe rivaal Zulte Waregem op de laatste speeldag zich nog kan redden bij een overwinning. Een rivaal die zakt, is dat reden om te vieren?. Toch niet vindt Vandenberghe. "Ik hoop dat ze zich redden want die derby's zijn altijd wel altijd de max. Ik denk ook dat de supporters liever naar Waregem gaan dan naar Eupen", lacht hij.