Top 4 over en out? Sterk Club Brugge botst op fantastische Bolat en speelt 0-0 in Westerlo

Club Brugge lijkt geen play off 1 te zullen spelen dit seizoen. De regerende landskampioen kon tegen Westerlo niet de broodnodige punten meenemen maar botste op een ijzersterke doelman waardoor de wedstrijd eindigde zoals ze begon: 0-0.

Sterk Club Brugge

Geen Casper Nielsen bij Club Brugge en dat gaf coach Rik De Mil de kans om Skov Olsen op de rechterflank te posteren zodat Club Brugge met nagenoeg dezelfde ploeg speelde als in de Champions League-groepsfase dit seizoen.

Het inspireerde blauw-zwart alleszins tot goed voetbal in de Kempen. De combinaties werden vlot op de mat gebracht en dwongen Westerlo naar achter. Na balverlies van Van Eenoo mocht Noa Lang op Bolat afgaan maar de Nederlander botste op de voeten van Bolat. Ook in de herneming raakte Jutgla niet voorbij de doelman.

© photonews

Nog sterkere Bolat

Het was al Brugge wat de klok sloeg. Eén keer kwam Westerlo piepen maar Mechele voorkwam dat Vaesen kon trappen. Aan de andere kant haalde Club meermaals de achterlijn maar kwam de laatste pass net niet uit. In het slot van de eerste helft kwam de laatste pass van Vanaken richting Jutgla er perfect uit maar de Spanjaard trapte oog in oog met Bolat nipt naast.

In de tweede helft ging Club verder op z'n elan van in de eerste helft maar Bolat ontpopte zich tot grote boeman van zijn ex-ploeg. Spileers botste van dichtbij op de Turk en enkele minuten later raakte een hard schot van Noa Lang ook niet voorbij de goalie.

Afgekeurd doelpunt

Twintig minuten voor tijd werd Bolat dan toch geklopt maar redde de VAR hem. In plaats van op de bal te duiken, bleef Bolat op zijn lijn staan nadat Lang werd afgestopt. Jutgla pikte het leer op en leek vanuit een scherpe hoek te kunnen scoren maar uitgerekend de uitgeleende De Cuyper redde nog net op de lijn bleek na het bekijken van de beelden.

De bezoekers leken toch mentaal een opdoffer te hebben gekregen na het afgekeurde doelpunt want Westerlo kwam er wat meer uit. De ruimte was er maar enkel Matsuo kon tot een schot komen dat relatief makkelijk gepareerd werd door Mignolet.

Slotoffensief

De Mil besefte maar al te goed wat er op het spel stond en besloot met Nusa, Vermant en Yaremchuk in de voorhoede te spelen. Die laatste kreeg nog de beste kans na een fraaie lobpass van Musa maar kraakte zijn schot.

© photonews

Veel nervositeit in de Kempen maar geen doelpunten. Club Brugge moet zo bibberend naar Gent kijken zondag en lijkt tekort te komen voor de top 4. Westerlo trekt de laatste speeldag in met een nagenoeg oninhaalbare voorsprong om nog uit de top 8 te vallen.