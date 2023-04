Rik De Mil analyseert waar het fout liep voor Club Brugge: "We zaten heel diep toen ik overnam" en "Dat wil ik niet horen binnen club"

Na drie titels op rij lijkt Club Brugge dit seizoen zelfs play off 1 niet te halen. Na het gelijkspel op het veld van Westerlo zijn de kansen voor Club wel heel klein geworden.

En het was niet eens slecht wat Club Brugge op de mat bracht in Westerlo. Misschien wel hun beste partij in maanden, dat zag ook trainer Rik De Mil. "We waren goed gestart en hebben die lijn doorgestrokken tot het einde. Ik had gevraagd om dominant te zijn en druk te zetten zodat we hen niet lieten voetballen", klinkt het.

"Dit was het beste Club Brugge in lange tijd", gaat De Mil verder. "Maar we belonen ons niet vandaag. Daarom is de teleurstelling des te groter dat we met een gelijkspel van het veld stappen."

Na 5 wedstrijden onder Rik De Mil lijkt het schip de goede richting uit te varen in Bruggge, maar de top 4 halen lijkt toch te moeilijk. "We zaten heel diep toen ik gestart ben. Eerst moesten we het team opnieuw opbouwen, een organisatie opbouwen en geleidelijkaan hoger druk zetten. Vanaf Standard tot nu, verdienen we te winnen. In Standard beginnen we te laag maar winnen we wel. Nu zijn we dominant op de helft van de tegenstander", aldus De Mil..

Als Gent zondag wint van KV Mechelen lijkt het over voor Club Brugge maar De Mil wil daar neit van weten. "Ik wil niemand binnen de club de komende week horen zeggen dat het voorbij is. Zelfs als Gent wint... Er is nog altijd een te gaan", besluit hij strijdvaardig.