🎥 De Cuyper of de VAR: Wie kost Club Brugge een plaatsje in play-off 1?

Sinan Bolat hield Westerlo zaterdagavond recht in het duel tegen Club Brugge. Al leek hij één keer toch geklopt...

Sinan Bolat keepte een fantastische partij tegen zijn ex-ploeg Club Brugge. Hij hield zo Westerlo op een verdiend 0-0-gelijkspel in de voorlaatste wedstrijd van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League.

Al leek Bolat wel een keertje geklopt toen Ferran Jutgla hem te snel af was, maar uitgerekend Maxim De Cuyper hield de bal uit doel. Was de bal volledig over de lijn of was dat niet het geval?

De VAR bekeek de situatie en uiteindelijk oordeelde videoref Bram Van Driessche dat de bal niet over de lijn was en De Cuyper het doelpunt in laatste instantie wist te voorkomen door zijn doelman bij te springen.

Zuur voor Club Brugge dat hierdoor wellicht de top vier van de rangschikking aan zijn neus ziet voorbijgaan. Dat uitgerekend huurling Maxim De Cuyper zijn moederploeg die stek in de Champions’ play-offs kost maakt het allemaal nog wat erger voor blauwzwart.