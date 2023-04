Westerlo bibbert maar behoudt punt tegen Club Brugge: "Dit kan het verschil maken"

Na 33 speeldagen blijft RC Genk de enige topploeg die met de drie punten is kunnen gaan lopen in het Westelse kuipke. Ook Club Brugge bleef steken op een gelijkspel.

Zelden lag Westerlo zo onder als tegen Club Brugge, dat voor de eerste keer sinds lang nog eens op hoog niveau acteerde. "We konden er weinig tegenover zetten, zeker in de eerste helft", reageerde Jonas De Roeck eerlijk na de wedstrijd.

"We keken te veel naar achter wanneer we de bal hadden in plaats van naar voor. In de tweede helft was het wel iets beter waardoor we net wel gevaarlijke momenten konden creëren. En dat tegen een Club Brugge dat nu een van zijn beste wedstrijden van het seizoen speelt, net tegen ons."

"Maar", gaat De Roeck verder. "Dit toont dat we als groep stappen hebben gezet. Dit punt nu pakken kan in de eindafrekening het verschil maken."

Het verschil, dat is dan net wel of niet de top 8 halen. Voorlopig lijkt het een net wel verhaal te worden voor de Kemphanen. Met nog één wedstrijd te gaan zit Westerlo er bijna bij. "Als we vorige week op Anderlecht wel scoren, zitten we er nu zeker bij. Maar volgende week in Seraing moeten we de puntjes op de i zetten. Die Champions play offs had mooi geweest, maar ik denk dat er in play off 2 ook mooie ploegen zitten", besluit hij met een knipoog.