Mignolet trekt zich op aan positieve zaken nu top 4 héél ver weg is: "Zien opnieuw het echte Club Brugge"

Veel werk heeft hij niet gehad, maar Simon Mignolet kon na Westerlo-Club Brugge niet tevreden zijn. Door het gelijkspel is play off 1 heel ver weg.

Net niet, dat was het verhaal van Club Brugge tegen Westerlo. Net niet voorbij Bolat en zelfs één keer net niet over de lijn. Uitgerekend huurling Maxime De Cuyper hield Club Brugge van de winning goal.

"Het was onze beste wedstrijd sinds lang, maar we kopen er niets voor", oordeelt Simon Mignolet. "We moeten onze kansen afmaken, iets dat we vandaag niet deden."

Eindelijk de juiste trainer gevonden?

De doelman beleeft met Club Brugge een heel wisselvallig seizoen maar ziet de ploeg stilaan uit het dal kruipen, dankzij de trainer. "Sinds Rik heeft overgenomen, zien we het echte Club Brugge terug", is hij lovend voor De Mil. "We zijn opnieuw wat stabieler achterin, creëren veel kansen en verdienen eigenlijk het maximum van de punten. Spijtig genoeg laten we drie punten liggen tegen Kortrijk en nu tegen Westerlo opnieuw twee."

Hadden maximum van de punten moeten hebben onder De Mil

Door dat puntenverlies kan Gent zondag tegen KV Mechelen bijna het nekschot geven aan blauw-zwart. "Mochten we dit niveau een heel seizoen aangehouden hebben, was de situatie heel anders geweest. Nu staan we 1 punt voor op Gent en zelfs als ze winnen, volgt er nog één match. Qua prestaties en performance zitten we goed nu en kunnen we ons wel aan veel dingen optrekken", besluit hij met een positieve noot.