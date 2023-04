Maxim De Cuyper doet zijn zegje of bal al dan niet over de lijn was

Opschudding in Westerlo-Club Brugge. Blauwzwart claimde een doelpunt, maar de VAR besliste dat de bal niet over de lijn was.

Ferran Jutgla leek het duel tussen Westerlo en Club Brugge te beslissen, maar Maxim De Cuyper veegde de bal uit doel. Was hij volledig over de lijn? De VAR oordeelde alvast van niet. Het was de grensrechter die een doelpunt zag in die fase. “Ik was verrast dat hij aangaf dat het een doelpunt was”, aldus De Cuyper bij Gazet van Antwerpen.

“Iedereen kan wel een foutje maken, maar als je niet zeker bent, dan moet je ook niet aangeven dat het een doelpunt is. Naar mijn gevoel was de bal zeker niet over de lijn. Gelukkig heeft de VAR dat bevestigd. Zo’n redding voelt voor mij trouwens niet anders tegen Club dan tegen een andere ploeg.”

Westerlo kwam goed weg met een punt tegen Club Brugge, al kon het ook rekenen op een sterke doelman Sinan Bolat. “We moesten de match ondergaan en mogen blij zijn met een punt. Als ploeg zijn we er vandaag te weinig uitgekomen”, besluit De Cuyper.