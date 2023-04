Vijfklapper in Eupen: oppermachtig Zulte Waregem grijpt met orkestmeester Vormer laatste reddingsboei in degradatiestrijd

Erop of eronder voor Zulte Waregem op bezoek bij KAS Eupen. Enkel met een overwinning is er nog een kans op een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League. Alles op alles dus in een rechtstreeks duel in Eupen?

KAS Eupen had in eigen stadion aan een punt genoeg om zich te verzekeren van een verlengd verblijf in eerste nationale. Magnée kreeg de voorkeur op Baiye in de basiself.

Ook Frederik D'Hollander had weinig bijsturen nodig na de late nederlaag in Charleroi. Timothy Derijck pakte achteraan wel opnieuw zijn plaatsje in ten koste van Lopez.

Vroege voorsprong Essevee

De wedstrijd begon een kwartiertje later dan voorzien door oponthoud van de bezoekende supporters: die zaten vast in het verkeer door wegenwerken aan de autostrade.

Een mooie beslissing van de Oostkantonners om op hen te wachten. En een belangrijke ook, want anders hadden de fans van Essevee de vroege 0-1 gemist.

© photonews

© photonews

Na vijf minuten kreeg Zulte Waregem namelijk een vrije trap en die werd centraal van dichtbij met de voeten binnengetikt door Fila - geen buitenspel van hem.

Even later had Fadera er na dramatisch balverlies van Paeshuyse zelfs 0-2 van moeten maken, maar de verdediger kon nog net op tijd terugkeren, of de flankspeler talmde te lang.

Een ezel stoot zich geen twee keer, maar drie keer ...

KAS Eupen moest komen en probeerde wel, maar had het moeilijk om in een winderig stadion Am Kehrweg iets te forceren.

En op het halfuur kreeg Zulte Waregem via Vormer opnieuw een vrije trap waarop de thuisploeg stond te slapen. Ndour kon tot bij Gano leggen en zo makkelijk 0-2 na tussenkomst van de VAR.

© photonews

© photonews

Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde staan? Bij KAS Eupen kan het nog erger. In minuut 38 een nieuwe vrije trap van Vormer en opnieuw een doelpunt van Gano met dank aan de VAR.

Nog voor de rust werd het zelfs 0-4. Fadera vond Vormer en die kon met een ultieme sliding Gano nog bedienen voor diens al bij al makkelijke en zuivere hattrick voor de pauze: 0-4.

Eupen doet wat terug, Essevee weerstaat

Meteen na de pauze kwam KAS Eupen via Prevljak ook op het scorebord, waarna het een tijdje pompen of verzuipen werd voor de bezoekers.

Jelle Vossen zag zijn 1-5 nog afgekeurd worden door de VAR omdat er een bal over een zijlijn was geraakt ergens, een dikke tien minuten voor tijd deed Vormer op een counter alsnog de boeken helemaal dicht.

Essevee nadert tot op een puntje van KAS Eupen in de stand en heeft nog een reddingsboei in de degradatiestrijd. Volgende week moet het ook winnen van Cercle Brugge.