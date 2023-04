Ruud Vormer ultieme uitblinker bij Essevee: "Vriendjes van Club Brugge zullen volgende week wel winnen van Eupen"

Drie vrije trappen die een doelpunt opleverden, een knappe assist op Zinho Gano en een doelpunt als ultiem orgelpunt in het slot van de wedstrijd. Wat een dag voor Ruud Vormer.

"Het waren moeilijke weken, maar de voorbije dagen was ik helemaal pijnvrij met mijn schouder. Dan doet het deugd om zo'n match te spelen", aldus Ruud Vormer na de 1-5 bij KAS Eupen.

"Het was een ideaal scenario. Snel voorkomen en het dan goed uitspelen. Die vrije trappen? Ja, ik leg ze daar graag. Het was Davy De fauw die ons vrijdag al gezegd had dat ze bij Eupen hoog stonden en dat we ze daar moeten droppen."

© photonews

"Dat het tot drie keer toe lukt? Dat is niet mijn probleem uiteindelijk. Ik kan er alleen maar blij mee zijn. Maar we zijn er nog niet."

En dan nu winnen tegen Cercle Brugge en hopen dat Eupen niet hetzelfde doet tegen Club Brugge: "Mijn vriendjes van Club zullen het wel doen tegen Eupen."

Alles of niets

"We moeten dus vooral op onszelf focussen en volgende week winnen van Cercle Brugge. Volgende week is het alles of niets."

"Meer kunnen we niet doen. Ook volgende week moeten we van onze eigen sterkte uitgaan en proberen winnen. Ja, we gaan ons redden."