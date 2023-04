Jelle Vossen heeft héél duidelijke boodschap voor de fans richting laatste wedstrijd: "Gekkenhuis"

Zulte Waregem won met 1-5 op bezoek bij KAS Eupen en greep zo zijn laatste reddingsboei. Al moet er ook nog gewonnen worden van Cercle Brugge en gehoopt worden dat Eupen niet hetzelfde doet tegen Club Brugge.

"Het was een deugddoende overwinning. We hebben onze laatste strohalm gepakt, al zijn we er natuurlijk nog nergens", besefte Jelle Vossen na de 1-5 in Eupen.

"We zijn wel blij dat we nog leven en dat het nog speelbaar is op de laatste speeldag. Dan moeten we opnieuw voor de overwinning gaan. We kregen al vaak het deksel op de neus, nu zat het wel eens mee."

© photonews

In Eupen waren er heel veel fans van Essevee mee, het uitvak zat goed vol en er werd zelfs een kwartier gewacht op de vele (gratis) bussen die vanuit Waregem waren afgezakt.

"We hebben de supporters wel gegeven waarvoor ze gekomen waren", kon er een lachje af bij Jelle Vossen. "Maar de fans gaven ons zeker ook een boost. Het was mooi om hen zo massaal te zien."

Gekkenhuis

En dus hoopt Vossen in de thuismatch tegen Cercle Brugge op nog (veel) meer: "Ik doe bij deze een oproep aan al onze supporters ..."

"Neen, zelfs aan alle Waregemnaars: kom gewoon volgende week en help ons aan een overwinning tegen Cercle Brugge. Maak er een gekkenhuis van."

De club deed ondertussen ook al een oproep naar de supporters. "We willen minstens 10.000 man zien. Er is online en in de Essevee Shop een vrije ticketverkoop. Voor de abonnees is er een exclusieve actie en er zal een Essevee-fandorp zijn", klonk het in een Facebook-bericht.