Zulte Waregem gaat even genieten en dan met vertrouwen naar de laatste match: "Of er bier op de bus is?"

Feestje op de bus voor de supporters van Zulte Waregem? Dat is zeker. En misschien ook wel voor de spelers onderweg op de lange busreis terug naar Waregem.

"Of er bier op de bus aanwezig is? Ja, maar niet voor mij", aldus Zinho Gano na de wedstrijd in en tegen Eupen.

"Neen, vanavond mogen we wel even genieten van deze knappe overwinning. Vanaf zondag moeten we de knop omdraaien en de focus moet dan gewoon opnieuw op de laatste wedstrijd staan.

© photonews

"We zijn nog maar halfweg. We wilden tegen Eupen de tweede finale tegen Cercle afdwingen. Dat is ons gelukt, maar het is maar een eerste stap in de goede richting. Dit vertrouwen moeten we meenemen."

Zelf was Gano met een hattrick van belang, dus mocht hij ook de bal als kleinood mee naar huis nemen: "Drie keer scoren is altijd mooi. Neen, het waren niet de moeilijkste doelpunten, maar als spits moet je gewoon staan op de plaats waar je moet staan."

Enkel goud

Ook coach Frederik D'Hollander was een tevreden coach: "Dit doet deugd. Sta ons toe hier even van te genieten."

"Maar we hebben inderdaad nog niets. Cercle Brugge kan nog naar play-off 2, dus we zullen op ons best moeten zijn om van hen te winnen. Zondag telt er geen zilver en brons, enkel goud."