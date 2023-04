Eupen drie keer gepakt op vergelijkbare stilstaande fase door Essevee, Still verdedigt zijn keuze met vuur

KAS Eupen leed in eigen huis een pittige en zware nederlaag tegen Zulte Waregem. Achteraf was er heel wat te doen over de vrijetrappenstrategie van de Panda's.

Zulte Waregem kreeg in de eerste helft drie vrije trappen via Ruud Vormer. Evenveel keer leidde dat tot een doelpunt, al was het vaak randje buitenspel.

Achteraf moest coach Edward Stil het dan ook komen uitleggen, want bij al die vrije trappen stonden de Panda's wel héél hoog te verdedigen.

© photonews

"ik blijf achter met veel ontgoocheling, zelfs een negatief sentiment", aldus de coach van KAS Eupen na de 1-5 pandoering.

"Drie stilstaande fases nekken ons. Natuurlijk is het een risico om zo hoog te verdedigen in zo'n fases, maar met spelers als FIlin en Paeshuyse moeten we niet aan het penaltypunt verdedigen. Ze hebben het profiel niet daarvoor."

Timing & focus

"We nemen dit risico al vanaf ik hier ben, vaak loopt dat goed en krijgen we vele keren buitenspel tegen. Of het nu een foute keuze was? Ja."

"Het ook een compliment voor Zulte Waregem dat ze het op die manier hebben gedaan. Ze hebben een goede analyse gemaakt. De timing en focus moest top zijn en dat was niet het geval. Een stap te veel of te vroeg en het loopt fout."