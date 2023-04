Standard zet KAA Gent en Club Brugge onder druk in de strijd voor de Champions Play-Off

Meer vuur in de tribunes dan op het veld. Al leverde deze wedstrijd wel levensbelangrijke punten op voor Standard. De concurrentie is gewaarschuwd.

De wedstrijd begon met een 16 minuten vertraging. Dit door de verkeersellende in en om Luik, maar ook omdat beide supporterskernen het stadion in lichterlaaie zetten. Eerst ontstaken de supporters van Charleroi het nodige vuurwerk en vanaf dat het aftelsignaal begon was het de beurt aan de supporters van Standard.

© photonews

En nu tijd voor voetbal... Dat was in de eerste 20 minuten echt wel het geval. Het regende (kleine en grote) kansen langs beide kanten en je voelde aan alles dat het openingsdoelpunt eraan zat te komen. Even leek het erop dat Sporting Charleroi de bovenhand ging nemen, maar dan sloeg Standard toe.

Noah Ohio werd diep gestuurd en kon de buitenspelval verschalken. De aanvaller schoot overhoeks voorbij Koffi en bracht de thuisploeg op voorsprong. Nadien viel de wedstrijd wat stil al was Standard wel de betere ploeg. Al was de gelijkmaker wel heel dichtbij... Zorgan met het schot en via een Standard voet en het hoofd van Bodart in hoekschop.

De tweede helft was niet veel soeps. Sporting Charleroi had het meeste balbezit, maar de kansen bleven uit. Het meeste vuurwerk gebeurde rond de 66ste minuut. Eerst kreeg de ingevaallen Emond een enorme grote kans, maar zijn schot is te zwak waardoor Koffi hem kan klemmen. Amper één minuut later lag de wedstrijd stil nadat er vanuit het Standard vak een vuurpijl op het veld kwam.

Het was niet dat die vuurpijl ervoor zorgde dat het vuur in de wedstrijd kwam. Het scenario bleef hetzelfde als voordien. Sporting Charleroi met het balbezit en Standard dat weinig daar tegenin bracht of kon.

Toen kwam toch het vuur

Het was even wachten, maar dan gebeurde het toch. Marlon Fossey met de prima kopbal en hij bracht Standard op 2-0. De eerstvolgende aanval van Sporting Charleroi was het prijs. Ken Nkuba met een prima schot en hij bracht de bezoekers terug in de partij. Officiële speeltijd was toen nog vier minuten, maar er kwamen zes minuten extra tijd bij.

Het licht ging aan en dan terug uit bij Emond. De aanvaller kon het afmaken en gaf de doorslag voor de winst. Alleen trok de aanvaller al vierend zijn shirt uit. Hij had voordien al geel gehad en mocht direct gaan douchen.

Dankzij deze winst springt Standard over Club Brugge naar de 5de plaats en komen ze op gelijke hoogte met zowel KAA Gent (4de) als Club Brugge (6de).