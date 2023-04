Opnieuw kritiek op scheidsrechter: "Verbaast me van Lawrence Visser"

Zoals elk weekend was er ook op deze speeldag de nodige gevallen waarbij de scheidsrechterlijke beslissingen ter discussie stonden.

Dat was vrijdagavond al zo met het Waalse duel tussen Standard en Sporting Charleroi. Daar had Laifis in het begin van de tweede helft een rode kaart moeten krijgen, toen hij zijn noppen op het been van Badji plaatste.

“Laifis heeft zijn voet plat op de enkel van Badji”, zeg ex-scheidsrechter Stéphane Breda aan La Capitale. “Achteraf kunnen we altijd discussiëren over de intensiteit, maar voor mij was een rode kaart terecht geweest.”

De situatie is min of meer te vergelijken met wat Samed van Lens zaterdag deed tegen Hakimi van Paris Saint-Germain. Daar werd wel een rode kaart getrokken.

Voor Breda was de reactie van Lawrence Visser nog frappanter. “Wat me verbaast is dat de VAR Lawrence Visser roept, wat aangeeft dat hij op zijn minst twijfelt, maar dat de scheidsrechter niet naar de beelden gaat kijken...”