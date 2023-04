Felice Mazzu zag dat er één zaak ontbrak bij zijn Sporting Charleroi

Sporting Charleroi creëerde de meeste kansen tegen Standard, maar moest toch met lege handen terug naar huis keren. Felice Mazzu zag waar het aan ontbrak bij zijn ploeg.

In het begin van de wedstrijd kon Sporting Charleroi al op 0-2 staan, maar de bal wou niet over lijn. Standard prikte tegen en stond direct 1-0 voor. Een pijnlijke situatie voor de bezoekers die de betere ploeg waren. Zo zag Felice Mazzu het ook. "Deze nederlaag is niet verdiend, mijn spelers hebben het spel gemaakt. Met balbezit en kansen, ik ben trots op de match die we hebben gespeeld, tegen een dynamische tegenstander."

Het ontbrak Sporting Charleroi aan scorend vermogen deze wedstrijd. Het voetbal en de kansen waren er wel, maar er ontbrak iets. "We hebben mooie dingen getoond, met meer efficiëntie in de box verlaten we het stadion met minstens een punt", sloot Mazzu af.