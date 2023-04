Is Renaud Emond nu al de held of de schlemiel van het weekend?

Ongeveer 30 minuten kreeg hij om zich te tonen en dat deed hij volop. Zowel in positieve als in negatieve zin.

In de 60ste minuut mocht Renaud Emond doelpuntenmaker Noah Ohio komen vervangen. De aanvaller van Standard kent een moeilijk seizoen dit door allerhande blessures. Zijn laatste doelpunt dateerde al van 21 augustus 2022 tegen OH Leuven. Al bracht hij daar op vrijdagavond wel verandering in.

De aanvaller zette zich goed door en kon de verlossende 3-1 tegen de netten werken. Zo zorgde hij er mede voor dat Standard nog steeds kan dromen van de Champions Play-Off. De aanvaller vierde voluit met de thuisaanhang en was zo enthousiast dat hij zijn shirt uittrok.

Maar...

Emond was echter vergeten dat hij in de 77ste minuut al een gele kaart had gekregen omwille van een foutieve tackle. Zijn viering leverde hem zijn tweede gele kaart op en zo mocht de aanvaller gaan douchen nog voor het laatste fluitsignaal.