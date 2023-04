📷 Standardfans vertellen lugubere details over door wie en hoe de dode ratten gegooid werden

De Waalse derby tussen Standard en Charleroi werd vrijdagavond ontsierd door dode ratten die in de tribune van de Rouches gegooid werden.

Het waren degoutante beelden die op sociale media opdoken. Bij RTL getuigden fans van Standard over de dode ratten, in het rood geverfd, die na het duel tegen Sporting Charleroi in de tribune gegooid werden door bezoekende fans.

“Een man hield de ratten vast, hij speelde ermee en ineens gooide hij ze”, vertelt een supporter van Standard. “Het waren witte ratten, maar voor de helft rood geverfd. Op die tribune zitten veel kinderen en mensen met een rolstoel. Het is de tribune het dichtst bij de uitsupporters.”

De daders identificeren wordt bijzonder moeilijk, want ze hadden zich speciaal voor hun missie uitgedost. “Ze hadden witte pakken aan en noemden zichzelf ‘de ongediertebestrijders’. Ze droegen allemaal bivakmutsen, dus je kon hun gezichten niet zien.”

Volgens de fans van Standard ging het niet over één of twee ratten, maar waren het er vlot een tiental. De supporters hopen dat de Pro League en Standard, maar ook dierenverenigingen een klacht indienen na dit degoutante schouwspel.