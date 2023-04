Zwaar incident in Waalse derby: "Ze gooiden met dode ratten"

We hebben al veel gehoord en gezien in het Belgisch voetbal. Maar nog niet wat we hoorden na afloop van Standard - Charleroi.

De fans van Charleroi kregen deze week te horen via het BAS dat ze alsnog een forfaitnederlaag tegen Mechelen hebben geleden voor hun wangedrag. Het weerhield er enkele fans niet van om opnieuw zwaar over de schreef te gaan op bezoek bij de Rouches van Standard. © photonews Ze zouden namelijk vanuit het uitvak een tiental dode ratten hebben gegooid in de vakken van de thuisploeg. Bij de supportersclubs van Standard reageerden ze verbolgen op dat feit en hopen ze dat de Pro League gaat ingrijpen. Gevolgen? Buiten het stadion werden bovendien ook vuurpijlen afgestoken door supporters van Charleroi. Opnieuw richting fans van Standard. Of en welke gevolgen de zaak zal hebben voor de betrokken supporters? Dat zal de komende weken nog moeten blijken.