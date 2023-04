René Vandereycken heeft duidelijke mening over duel tussen Genk en Anderlecht

RSC Anderlecht ging op bezoek bij KRC Genk met 5-2 de boot in. Toch zag René Vandereycken een goede eerste helft van paarswit.

Trainer Brian Riemer was na de wedstrijd bijzonder streng voor zijn eigen ploeg, al had hij daarmee wellicht vooral de bedoeling om zijn troepen op scherp te zetten voor de terugmatch van donderdag in de Conference League op bezoek bij AZ.

De eerste helft was alvast een heel mooi kijkstuk. “Deze wedstrijd was reclame voor het voetbal, en dan heb ik het vooral over de eerste helft. Bij de rust had ik nog opgeschreven: eigenlijk verdient RC Genk twee punten en Anderlecht één, op basis van deze 45 minuten voetbal”, zegt René Vandereycken in Het Nieuwsblad.

Bij Anderlecht viel alvast één speler in positieve zin enorm hard op. “Slimani viel mij het meest op. Die vond ik heel goed: hij was balvast, kaatste vaak slim én hij was alweer trefzeker”, gaat Vandereycken verder.

Bij Genk kenden Preciado en Aziz een moeilijke start om Munoz en Heynen te vervangen. “Genk heeft al heel vaak met dezelfde ploeg kunnen spelen en op de rechterkant zijn Munoz en Heynen zeer goed op elkaar ingespeeld. Doordat die automatismen soms ontbraken, oogde het spel van Genk bij momenten minder vloeiend. Gelukkig stond er op de rechterkant van Genk nog iemand die het verschil maakte.”