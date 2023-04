Analist wijst met de vinger naar trainer Brian Riemer: "Dat was niet nodig"

RSC Anderlecht verloor met 5-2 van KRC Genk. Na de match klaagde Brian Riemer over het vroege aanvangsuur van de partij.

Er is al vaak over geklaagd en ook nu was het opnieuw het geval. Trainer Brian Riemer vond het niet kunnen dat RSC Anderlecht na een Europese wedstrijd op donderdag op zondag om 13.30 uur moest spelen.

Voor analist René Vandereycken moest Riemer daar niet over beginnen. “Dat was niet nodig”, is hij duidelijk in Het Nieuwsblad. “Zou het zo'n verschil hebben gemaakt als ze pas om 18.30 uur hadden gespeeld? Of had hij pas maandag willen spelen? Dat was dan weer nadelig voor komende donderdag.”

De situatie zou volgens Vandereycken anders geweest zijn als Anderlecht pas in het slotkwartier twee doelpunten had geslikt. Dan kon je de link leggen met de mogelijke vermoeidheid door de Europese match.

“Nu vielen er twee goals in het openingskwartier van de tweede helft. Dat heeft weinig met vermoeidheid te maken, eerder met concentratie”, is Vandereycken heel erg duidelijk.